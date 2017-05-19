Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что в будущем США будут активно участвовать в процессе политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление руководитель немецкого внешнеполитического ведомства сделал в Вашингтоне, сообщает Немецкая волна.

Заявление прозвучало после встречи Габриэля с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и советником по нацбезопасности президента Трампа Гербертом Макмастером.

По словам немецкого чиновника, оба собеседника недвусмысленно высказались за сотрудничество с целью достижения компромисса в этом вопросе. «В начале работы нового правительства это не было так понятно», - подчеркнул Габриэль. Пока что из стран Запада активное участие в переговорах с целью достижения политического решения конфликта на Донбассе берут Германия и Франция, которые являются членами так называемого «нормандского формата».

В то же время немецкий министр указал на необходимость стабильного правительства в Вашингтоне, учитывая нынешнюю непростую ситуацию в мире. «Америка должна быть способной к мощным действиям на международной арене вместе с нами, европейцами», - отметил Габриэль.

По его мнению, самоизоляция Америки приведет к тому, что вакуум заполнят другие. «Мы заинтересованы в крупных международных усилиях американцев», - добавил руководитель немецкого МИД.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и оказывать давление на Россию.