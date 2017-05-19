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Две школы Мариуполя перейдут на украинский язык обучения, сообщает пресс-служба горсовета.

На заседании постоянных комиссий директор Департамента образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская представила проект решения «О присвоении статуса украиноязычных школам №10 и 34».

«Этот вопрос мы обсуждали с родительской общественностью. И уже с начала нового учебного года первоклассников в этих школах будут набирать в украинские классы», - отметила докладчик.

Так, в 10-й школе с 1 сентября 2017 планируется открытие 5 первых классов с украинским языком обучения общей численностью 140 учащихся. Кстати, в этом учебном заведении с ноября прошлого года работает «Школа будущего первоклассника», которую посещают 128 детей, родители которых написали заявления в 1 класс с украинским языком обучения.

В 34-й школе сейчас действует 5 украиноязычных классов. Уже в следующем году планируется открыть здесь два первых и десятый класс с украинским языком обучения.

Добровольская добавила, что учащиеся классов, где обучение ведется на русском языке, по желанию могут перейти в украинские.
ForUm

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