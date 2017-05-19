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Человек, который наехал автомобилем на людей в центре Нью-Йорка, сказал, что «слышал голоса». Об этом сообщает ВВС Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В результате нападения погибла женщина и еще 22 человека были травмированы.

Подозреваемого, 26-летнего ветерана военно-морских сил Ричарда Рохаса, задержали.

По его словам, он также думал, что погибнет.

По данным Reuters, после ареста мужчина якобы сказал: «Вы должны меня пристрелить. Я хотел их убить».

В департаменте полиции Нью-Йорка уточнили, что Рохас живет в Бронксе.

В 2008 и 2015 годах его уже задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Предварительные тесты показали отрицательный результат на алкоголь, но положительный - на наркотики.

Один из соседей господина Рохаса рассказал, что он имел проблемы с алкоголем после военной службы.

Напомним, 18 мая в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер автомобиль совершил наезд на пешеходов.

 
ForUm

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