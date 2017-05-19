Фрегат Военно-морских сил ВСУ «Гетман Сагайдачный» сломался после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что, несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока.

«Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.