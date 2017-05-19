В Киеве на ул. Саперно-Слободской произошло масштабное ДТП с участием 5-ти автомобилей.

Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Mitsubishi, который направлялся в сторону Южного моста, но резко вспомнил, что надо заехать в магазин «Леруа», и с крайней левой полосы повернул вправо, тем самым подрезав автомобиль Volkswagen Passat.

«Произошло столкновение, и «японца» выкинуло на обочину, в это время сзади ехал водитель автомобиля ВАЗ, который совершил аварийное торможение и его кинуло в автомобиль Chevrolet и от удара отбросило в автомобиль Volkswagen Jetta», - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадало три человека, водитель и пассажир Passat и пассажир ВАЗа. Они были госпитализированы.