Предложенный Кабинетом Министров Украины проект пенсионной реформы предусматривает восстановление социальной справедливости и позволяет побороть теневую занятость. Об этом заявил в эфире телеканала «1+1» премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в пенсионной системе близка к катастрофической, и бездействие приведет только к ухудшению. Проблема, по словам Гройсмана, заключается не только в том, что дисциплина уплаты единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда - довольно низкая, но и в том, что стажа людей, которые выходят на пенсию - обычно недостаточно. По словам Гройсмана, именно дисбалансы в трудовом стаже обусловливают ситуацию, когда человек, который имеет 35 лет стажа, получает такую ​​же минимальную пенсию, что и человек, который работал значительно меньше, или не работал вовсе.

«Должна быть установлена ​​справедливость. Если я работаю 35 лет и добросовестно плачу отчисления, я должен получить достойную пенсию», - отметил премьер и добавил, что добросовестная уплата взносов будет работать в интересах борьбы с зарплатами в конвертах.

«И новая система - способ бороться с теневой занятостью и способ преодолеть дефицит бюджета Пенсионного фонда, - подчеркнул премьер-министр. - Мы за 7-10 лет уменьшим дефицит бюджета Пенсионного фонда и выведем его (дефицит) в ноль, а люди будут получать достойные выплаты».

Гройсман также уверен, что в парламенте найдутся голоса для принятия реформы.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.