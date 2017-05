Вокалист и основатель грандж-группы Soundgarden Крис Корнелл покончил с собой, заявили судмедэксперты графства Уйэн штата Нью-Йорк, сообщает ВВС.

«Причина смерти установлена: самоубийство через повешение. Полный отчет о результатах вскрытия еще не завершен», - сообщил судебный патологоанатом.

Накануне, в среду, 52-летний музыкант вместе со своей группой Soundgarden выступил с концертом в Детройте.

Около полуночи по местному времени Корнелл был найден лежащим на полу в ванной, о чем в полицию сообщил друг семьи музыканта, пришедший его проведать.

«Друг семьи пошел проверить, как у него дела, и обнаружил его на полу в ванной. Тело передали медицинским экспертам для установления причины смерти», - рассказал пресс-секретарь полиции.

В заявлении представителя Корнелла ранее говорилось, что его смерть была «внезапной и неожиданной», а ее причины еще предстоит установить.

«Инцидент расследуется как возможное самоубийство», - добавил он.

Вокалист Soundgarden скончался всего через несколько часов после концерта своей группы в Детройте, которая была создана в 1984 году и выпустила шесть студийных альбомов. Визитной карточкой и главным хитом гранж-коллектива стал сингл 1994 года Black Hole Sun.

Крис Корнелл выпустил и четыре сольных альбома. Его самый известный сингл в Британии - песня «Ты знаешь мое имя» (You Know My Name), которая стала саундтреком фильма бондианы «Казино «Рояль» с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда.

Корнелл стал первым американским артистом, написавшим и исполнившим музыку для фильме об агенте 007.