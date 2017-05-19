Государственный департамент США не делал официальных заявлений относительно решения Украины ввести санкции против российских сайтов.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на «Голос Америки».

Однако представители этого СМИ настаивают, что в беседе, которая не имела статуса «официальной», представители Госдепа все же делали заявления с критикой в адрес Киева за данное решение.

«Представитель американского правительства в разговоре в формате background (без права называть источник) заявил, что недавнее решение президента Порошенко запретить на три года ряд популярных российских сайтов, включая «Яндекс», подрывает гарантированное Конституцией право на свободное выражение мнения», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что «Голос Америки» - медийная организация, собственником которой является правительственная структура. Несмотря на это, в «Голосе» не стали отказываться от ранее опубликованного сообщения, уточнив лишь статус заявления представителя Госдепа.

Новость о критике со стороны США до сих пор доступна на сайте издания.

Как известно, накануне «Голос Америки» распространил комментарий Госдепа о том, что блокировка российских сайтов является проблемой для свободы слова. Таким образом, США присоединились к Совету Европы и ряду неправительственных организаций, которые критикуют Киев за это решение. Из всех иностранных партнеров Киева только в НАТО выступили с официальным комментарием, что не рассматривают действия Украины через призму свободы слова и считают решение Порошенко «связанным с безопасностью».