Для построения новой современной развязки на Шулявке необходимо демонтировать только часть здания завода «Большевик». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

«И мы надеемся, что правительство поддержит наш проект и даст свое согласие на демонтаж, ведь принимать решение о сносе - в компетенции Кабмина», - отметил он.

«Развязка была построена в 60-е годы прошлого века, и мы знаем, что мост, Шулявский путепровод давно нуждается в реконструкции, ведь мы получили дорожную инфраструктуру столицы в критическом состоянии, в которую много лет не вкладывались средства. Реконструкцию мы начнем уже в этом году, - отметил Кличко. - Мы не будем полностью сносить здание завода «Большевик» на Шулявке. Проект предусматривает снос только части корпуса, ведь нам нужно обустроить правый поворот для авто, которые едут со стороны Святошино. Мы хотим сделать современную и удобную развязку, поэтому часть здания нам придется демонтировать».

Напомним, градостроительный совет Киева поддержал вариант реконструкции дорожной развязки возле метро «Шулявская», который предусматривает строительство дорожной петли и снос помещений завода «Большевик».