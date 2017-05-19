также в разделеСтолица
Эффект домино: В Киеве столкнулись пять автомобилей 15
В Киеве на Оболони прорвало теплосеть 44
В Киеве установят терминалы для продажи ж/д билетов 20
Проект развязки на Шулявке предусматривает снос «Большевика» 79
Реконструкция развязки на Шулявке обойдется в 400 миллионов 86
Из-за драки в Киевсовете пострадали полицейские, открыто два дела 33
В Киевсовете активисты устроили драку и прорвались в зал заседаний 155
В Киеве памятник Ватутину облили красной краской 80
С арки Дружбы народов убрали «радугу» 388
В Киеве задержан организатор убийства черкасского журналиста 38
Крещатик открыли для автомобилей 36
Мужчина, убивший одним ударом курильщика, сдался прокуратуре 906
Киевские власти объяснили, почему подорожала холодная вода 292
Центр Киева взяли под усиленную охрану 202
Киевляне снова могут оплачивать квитанции за коммуналку в «Укрпочте» 104
В киевском метро пассажир упал на рельсы 776
Возле метро «Левобережная» эвакуатор протаранил отремонтированный мост 241
В Киеве проведут перепись населения 110

Для построения новой современной развязки на Шулявке необходимо демонтировать только часть здания завода «Большевик». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

«И мы надеемся, что правительство поддержит наш проект и даст свое согласие на демонтаж, ведь принимать решение о сносе - в компетенции Кабмина», - отметил он.

«Развязка была построена в 60-е годы прошлого века, и мы знаем, что мост, Шулявский путепровод давно нуждается в реконструкции, ведь мы получили дорожную инфраструктуру столицы в критическом состоянии, в которую много лет не вкладывались средства. Реконструкцию мы начнем уже в этом году, - отметил Кличко. - Мы не будем полностью сносить здание завода «Большевик» на Шулявке. Проект предусматривает снос только части корпуса, ведь нам нужно обустроить правый поворот для авто, которые едут со стороны Святошино. Мы хотим сделать современную и удобную развязку, поэтому часть здания нам придется демонтировать».

Напомним, градостроительный совет Киева поддержал вариант реконструкции дорожной развязки возле метро «Шулявская», который предусматривает строительство дорожной петли и снос помещений завода «Большевик».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года