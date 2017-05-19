Премьер-министр Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады рассмотреть на следующей пленарной неделе вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «1+1».

«Я не боюсь отчета в парламенте», - сказал Гройсман на замечания журналистки о том, что он якобы избегает встречи с депутатами из-за страха потерять должность.

«Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался», - отметил премьер и добавил, что то же делают в профильных комитетах его министры.

Кроме того, Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос доверия к правительству на следующей неделе. «Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству. Я за свою должность не держусь и всегда был в этом вопросе самодостаточным», - заявил премьер.

Он также ответил на обвинения о том, что якобы лоббирует определенных людей на должности. «Я никого не крышую. Я никого не лоббирую назначать, я никого не заставляю писать заявления», - сказал чиновник.