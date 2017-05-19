также в разделеПолитика
Гройсман: Пенсионная реформа позволит побороть теневую занятость 12
В Раде намерены рассмотреть церковные законопроекты на следующей неделе 14
Госдеп не критиковал запрет российских сайтов, заявление не было официальным 16
Луценко об инициативе лишить неприкосновенности Вилкула: Я не стол заказов 46
Порошенко уверен в деоккупации Крыма 101
Луценко сообщил, когда отчитается перед Радой 42
Савченко не видит проблемы в отмене ее закона 52
Порошенко: Ночь на 11 июня станет началом новой эпохи для Украины 235
Макрон и Путин обсудили «нормандский формат» 759
Гройсман: Бизнес должен быть защищен от произвола силовиков 53
Чубаров: Путин в Крыму продолжает репрессии Сталина 39
Рада отменила «закон Савченко» 162
Порошенко рассказал, когда подаст законопроект о крымскотатарской автономии 58
Рада не поддержала санкции против Януковича и его окружения 122
«Безвиз» с ЕС вступит в силу в ночь на 11 июня 71
Порошенко о безвизе: Украина прощается с советской и российской империями 71
Полторак: Готовятся важные решения для деоккупации Крыма и Донбасса 266
В Европарламенте подписан безвиз для Украины 105

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады рассмотреть на следующей пленарной неделе вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «1+1».

«Я не боюсь отчета в парламенте», - сказал Гройсман на замечания журналистки о том, что он якобы избегает встречи с депутатами из-за страха потерять должность.

«Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался», - отметил премьер и добавил, что то же делают в профильных комитетах его министры.

Кроме того, Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос доверия к правительству на следующей неделе. «Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству. Я за свою должность не держусь и всегда был в этом вопросе самодостаточным», - заявил премьер.

Он также ответил на обвинения о том, что якобы лоббирует определенных людей на должности. «Я никого не крышую. Я никого не лоббирую назначать, я никого не заставляю писать заявления», - сказал чиновник.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года