В Киеве на ул. Героев Сталинграда прорвало теплосеть, в связи с чем изменено движение троллейбусов №24, 34. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Изменена работа троллейбусов маршрутов № 24 и № 34 на ул. Героев Сталинграда, 35 - ул. Маршала Тимошенко в оба направления движения транспорта в связи с повреждением дорожного полотна (порыв теплосети)», - говорится в сообщении.

Работу троллейбусов маршрута № 24 следующим образом: ул. Свободы - ул. Маршала Тимошенко (по собственной схеме движения) - ул. Зои Гайдай - ул. Героев Днепра - ул. Героев Сталинграда - ул. Северная и в обратном направлении.

Троллейбусы маршрута № 34 курсируют: станции метро «Петровка» - «Минская».

По информации «Киев оперативный», под прорванной теплосетью провалился асфальт. «Не менее 25 домов осталось без воды! Дорогу полностью перекрыли в обе стороны. Трубам более 35 лет, хотя по регламенту их надо было менять лет 10 назад», - говорится в сообщении.