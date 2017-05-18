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Американский журнал Time поместил на обложку номера изображение Белого дома, превращающегося в храм Василия Блаженного в Москве.

Об этом говорится в Twitter издания.

Материал в журнале посвящен российскому влиянию на американскую политику. В нем упоминается роль России в президентских выборах США, а также действия российских хакеров и попытки манипулировать общественным мнением в социальных медиа.

Издание отмечает, что РФ может достичь того, чего не удавалось СССР во время холодной войны – влиять на ход событий в США, манипулируя общественным мнением.

 


 
ForUm

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