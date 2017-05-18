Сегодня в сети появились фотографии стел, установленных на въезде в Береговский и Виноградовский районы Закарпатской области. Всего венгерская община установила 4 стелы на родном языке, сообщает Golos.ua со ссылкой на местные СМИ.

На стелах на венгерском написано «Виноградовский район. Венгры приветствуют вас» и «Береговский район. Край венгерского языка». Установку стел инициировали лидеры венгерской общины Закарпатья Михаил Товт и Иосиф Борто. Они заявили, что «стелы – символ борьбы венгров за свою национальную автономию».

Заместитель главы Закарпатского областного совета, глава партии КМКС Иосиф Борто, в связи с реализацией проекта заявил: «Мы считаем, что у венгров на территории Украины уже есть автономия, просто мы ее так не называем. У нас есть свои школы, детские сады и высшие учебные заведения. Мы можем пользоваться родным языком, и нынешний закон Украины разрешает нам эти права, которые мы хотим и далее иметь. Но есть некоторые политические силы, которые нарушают Конституцию и договора, которые Украина подписала, и пренебрегая интересами нацменьшинств Украины, желает сузить те права, которые мы имеем на сегодня».

Глава Демократического союза венгров Украины Михаил Товт также поддержал усилия по отстаиванию прав национальных меньшинств.

«Нам необходимо отстаивать свои права на свой язык, свои памятники и свою национальную автономию», - заявил он.

Ранее глава венгерской общины Закарпатья Товт обвинил нардепа от БПП Мустафу Джемилева в применении двойных стандартов по отношению к венграм Украины.

«Венгры имеют такие же права, как и татары. Мы ничем не хуже, и требуем соответствующей представленности в законодательной и исполнительной власти. Автономия – это не исключительное право крымских татар», - отметил Товт. По его мнению, попытка Джемилева увидеть «российский след» в автономии венгров говорит о том, что все его заявления и деятельность являются фикцией и провластной риторикой.