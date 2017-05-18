Депортация крымских татар – это преступление без срока давности, заявил Президент Петр Порошенко.

«Депортация – преступление без срока давности, а преступники, которые хладнокровно спланировали акцию геноцида, - не имеют права на прощение», - приводит слова Порошенко пресс-служба Главы государства.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины обоснованно признала депортацию 1944 года геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, ведь принудительное выселение стало одной из самых преступных и позорных спецопераций тоталитарного коммунистического режима Советского Союза.

По словам Порошенко, наполнение, так сказать, автономии Крыма исключительно российским содержанием было большой ошибкой, и цена такого просчета оказалась слишком высокой.

«В 2014-м, незадолго до семидесятой годовщины депортации, уже постсоветская, но так же авторитарная Россия аннексировала украинский Крым. Тысячи крымских татар поневоле вынуждены вновь покидать родные дома. Оккупанты делают все, чтобы и дальше выжимать свободолюбивый народ из своей родной земли. Что это как не новая необъявленная, подло скрытая депортация?» - сказал Порошенко.

«Священное право крымских татар свободно жить на родной земле будет восстановлено – окончательно и бесповоротно. С помощью всех возможных средств и механизмов, приемлемых в цивилизованном мире», - заверил он.

Глава государства подчеркнул: «Я уверен в деоккупации Крыма. Я уверен в наказании преступников. Страну-вора принудят вернуть украденное».

Порошенко также выразил слова благодарности народной артистке Джамале, благодаря которой Украина принимала у себя песенный конкурс «Евровидение».

Напомним, сегодня День памяти жертв депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

Прокуратура подписала сообщение о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.