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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о секретной информации, которую ему якобы передал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что работа американских СМИ напоминает ему популярную в Советском Союзе шутку. 

«Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды». Правда создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе», — сказал он.

В понедельник Washington Post и New York Times со ссылкой на источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщили, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство».

Президент США заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с «Исламским государством».
ForUm

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