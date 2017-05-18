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Ночь на 11 июня, когда безвизовый режим для граждан Украины с Европейским Союзом вступит в силу, станет началом новой эпохи для Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе реквиема памяти жертв депортации крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Украина сейчас окончательно порывает с постсоветским прошлым, становится частью единого европейского цивилизационного пространства», - отметил он.

Порошенко напомнил, что вчера в Страсбурге был завершен процесс получения гражданами Украины права на безвизовые поездки в страны Евросоюза. «Безвиз сейчас является украинским и принадлежит украинскому народу. И ночь на 11 июня станет началом новой эпохи», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.
ForUm

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