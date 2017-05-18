Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились о взаимодействии в рамках «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия).
Об этом шла речь в телефонном разговоре сторон, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию «внутриукраинского кризиса» на основе Минских соглашений», - заявили в Кремле.
Также Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов.
Напомним, команда Президента Украины Петра Порошенко наладила контакт с представителями президента Франции Эммануэля Макрона.
Макрон в понедельник посетил Берлин, где встретился с Ангелой Меркель и обсудил, в том числе, и ситуацию в Украине.
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