Высший административный суд (ВАСУ) отказался приостановить действие указа Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решение Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Артеменко.

Об этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы суда Галина Гаевская.

«Сегодня состоялось судебное заседание по рассмотрению вопроса об обеспечении административного иска по делу. Ходатайство об этом поступило от представителя Артеменко - адвоката Леонида Сивакова. В удовлетворении ходатайства отказано», - сообщила она.

Защита депутата просила остановить действие указа в части прекращения гражданства Артеменко и действие решения парламента о досрочном лишении мандата депутата.

ВАСУ отказал в данной просьбе, так как законодательством не предусмотрена возможность обеспечения иска путем приостановки действия актов Президента и Рады.

По сути иск Артеменко будет рассмотрен судом 30 мая в 11:30.

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата Артеменко.