Высший административный суд (ВАСУ) отказался приостановить действие указа Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решение Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Артеменко.
Об этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы суда Галина Гаевская.
«Сегодня состоялось судебное заседание по рассмотрению вопроса об обеспечении административного иска по делу. Ходатайство об этом поступило от представителя Артеменко - адвоката Леонида Сивакова. В удовлетворении ходатайства отказано», - сообщила она.
Защита депутата просила остановить действие указа в части прекращения гражданства Артеменко и действие решения парламента о досрочном лишении мандата депутата.
ВАСУ отказал в данной просьбе, так как законодательством не предусмотрена возможность обеспечения иска путем приостановки действия актов Президента и Рады.
По сути иск Артеменко будет рассмотрен судом 30 мая в 11:30.
Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.
Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.
21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.
Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата Артеменко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время