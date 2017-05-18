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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что для внесения в парламент представления  о лишении народных депутатов неприкосновенности нужны конкретные основания.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о требовании депутата от «Народного фронта» Юрия Березы внести в ВР представление о лишении депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула депутатской неприкосновенности, сообщает УНИАН.

«Если есть конкретные факты — тогда есть представление. Я не стол заказов», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 16 мая Юрий Береза призвал Луценко внести в Верховную Раду представление о лишении депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула депутатской неприкосновенности, обвинив его в организации беспорядков в Днипре 9 мая. В результате столкновений пострадали ветераны АТО.

 
ForUm

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