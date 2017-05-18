Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что планирует отчитываться в Верховной Раде 24 мая. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, когда он придет отчитываться в парламент, Луценко сказал: «Как пригласят - сразу приду».

На уточнение относительно конкретной даты, генпрокурор сказал: «Предварительно, я думаю, что это среда», сообщает УНИАН.

Кроме того, на вопрос, планирует ли ГПУ подавать в парламент какие-то представления на депутатов, Луценко ответил: «Там и услышите».

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции сообщил, что ожидает от генерального прокурора публичного отчета в парламенте по итогам года работы.