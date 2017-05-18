Отечественный и международный бизнес, который работает в Украине, должен быть защищен от любого произвола органов власти, прежде всего произвола правоохранительных органов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководством Европейской бизнес-ассоциации, сообщает пресс-служба правительства.

«Я считаю, что бизнес, который есть в Украине, должен быть защищен – от произвола правоохранительных органов, - сказал глава правительства, комментируя недавнюю историю с обысками в инвестиционной компании Dragon Capital. - Мы всегда стояли на позициях защиты бизнеса, и считаем, что действия правоохранительных органов должны быть адекватными».

Он подчеркнул, что достичь этой цели в значительной степени поможет реформа работы различных органов власти – прежде всего Государственной фискальной службы в части окончательной ликвидации налоговой милиции и создание аналитической Службы финансовых расследований.

Гройсман выразил надежду на то, что закон о Службе будет принят уже в этом году, а окончательный запуск этого органа состоится за 6-8 месяцев – в начале 2018 года.

Напомним, 26 апреля Служба безопасности Украины провела обыск в инвестиционной компании Dragon Capital.