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Блокировка российских почтовых сервисов mail.ru, yandex.ru и yandex.ua может привести к возникновению проблем у тысяч украинских авиапассажиров, сообщает avianews.com.

Это связано с тем, что многие авиакомпании и агентства для максимальной автоматизации услуг и снижения издержек отправляют уведомления об изменении расписания или отмене рейсов по электронной почте. В то же время, по обнародованным в конце 2014 года данным «ПриватБанка» на основе анализа 5,5 млн email-адресов клиентов, 64% украинцев используют российские почтовые сервера.

В результате блокировки пассажиры, указавшие при бронировании билета в качестве контактной электронную почту на серверах mail.ru, yandex.ru или yandex.ua, могут не увидеть отправленное уведомление об изменении статуса рейса и опоздать на рейс в случае его переноса на более ранний срок, или же приехать в аэропорт, в то время как рейс был отменен.

Чтобы избежать таких проблем пассажирам следует связаться с авиаперевозчиком и указать в качестве контактного новый email на альтернативном почтовом сервере, а в случае отсутствия такого – перед обращением в авиакомпанию создать его.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 
ForUm

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