Основной кредитор Украины Международный валютный фонд в целом поддерживает проект пенсионной реформы, предложенный правительством, сейчас согласовывается 2-3 технических момента, касающихся работы Пенсионного фонда.

Об этом заявил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в четверг, сообщает УНИАН.

«Международный валютный фонд абсолютно нормально воспринимает наши договоренности (по пенсионной реформе. – Ред.)… Миссия МВФ будет тут еще 10 дней. Мы ведем диалог не по стратегическим вопросам, они уже давным-давно закрыты, а по некоторым деталям, которые не влияют на пенсионную реформу. Там два-три вопроса осталось чисто технического характера. Даже если мы по ним не договоримся - это не повлияет на саму реформу», - сказал министр.

По словам Ревы, МВФ также согласен с осовремениванием пенсий.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.