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По делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на суде планируют допросить более 150 свидетелей, в том числе экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом на брифинге заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

«Более 150», - ответил Кравченко на вопрос о количестве свидетелей, которых планируют допросить в Оболонском райсуде Киева, сообщает РБК-Украина.

По его словам, сторона обвинения будет вызывать в качестве свидетеля по делу Януковича Арсения Яценюка. «Яценюк, да (будет допрошен в качестве свидетеля. - Ред.). Будет вызываться только Яценюк»,- сообщил Кравченко.

Он также добавил, что следователи проводили допрос Яценюка в ходе досудебного расследования.

Напомним, сегодня, 18 мая, Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Однако заседание было перенесено на 29 мая.
ForUm

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