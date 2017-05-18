Прокуратура подписала сообщение о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.
Сегодня День памяти жертв депортации крымскотатарского народа в 1944 году.
Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 29 мая.
Президент Украины Петр Порошенко занял 4-е место в рейтинге деклараций чиновников.
В Верховной Раде на нашлось достаточного количества голосов, чтобы проголосовать за персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
На юго-западе Турции перевернулся автобус с украинскими туристами. К концу дня большинство украинских туристов, пострадавших в результате ДТП, были выписаны из больниц.
Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая в Днипре.
Юрист Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев подал иск к Президенту Петру Порошенко об отмене указа о запрете на территории Украины доступа к российским сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru.
В Украине сегодня отметили День вышиванки.
Фото: Volodymyr Viatrovych
В Государственном департаменте США раскритиковали введение Украиной санкций против ряда российских сайтов и социальных сетей.
Правительство приняло решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит.
Компания «Яндекс» проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.
ЕС запустил сайт о правилах безвиза для украинцев, где в простой форме освещаются главные аспекты для путешествий.
Верховная Рада отменила «закон Савченко» в части учета срока предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
В течение минувших суток противник 52 раза открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего 5 украинских военных получили ранения.
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