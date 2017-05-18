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Прокуратура подписала сообщение о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР. 

Сегодня День памяти жертв депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 29 мая.

Президент Украины Петр Порошенко занял 4-е место в рейтинге деклараций чиновников.

В Верховной Раде на нашлось достаточного количества голосов, чтобы проголосовать за персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

На юго-западе Турции перевернулся автобус с украинскими туристами. К концу дня большинство украинских туристов, пострадавших в результате ДТП, были выписаны из больниц

Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая в Днипре.


 

Юрист Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев подал иск к Президенту Петру Порошенко об отмене указа о запрете на территории Украины доступа к российским сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru. 

В Украине сегодня отметили День вышиванки.

Фото: Volodymyr Viatrovych

В Государственном департаменте США раскритиковали введение Украиной санкций против ряда российских сайтов и социальных сетей.

Правительство приняло решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит.

Компания «Яндекс» проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.

ЕС запустил сайт о правилах безвиза для украинцев, где в простой форме освещаются главные аспекты для путешествий. 

Верховная Рада отменила «закон Савченко» в части учета срока предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В течение минувших суток противник 52 раза открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего 5 украинских военных получили ранения.
ForUm

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