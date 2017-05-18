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В Варшаве поляк напал на украинцев из-за того, что они говорили на своем языке.

К паре подошел неизвестный мужчина после того, как услышал, что они говорят на украинском языке. В полиции рассказали, что нападающему данный факт не понравился и он начал оскорблять девушку. После того, как она не отреагировала на его слова, мужчина подбежал к ее спутнику и начал бить его по лицу и голове. На крики и слезы девушки он не реагировал, сообщают Українські Новини со ссылкой на Onet.pl.

В определенный момент украинцы смогли вырваться от нападающего, но он успел достать баллончик со слезоточивым газом.

«При этом он все время использовал против них оскорбительные слова, которые имели расовое основание, и выражал пренебрежение к их происхождению», - рассказали в полиции.

Украинцам удалось скрыться от нападавшего в ближайшем ресторане. Нападающий тоже пытался попасть внутрь и требовал выдать ему украинцев. Полиция выяснила, что нападающий был пьян.

Его обвинили в нанесении телесных повреждений и пренебрежении иностранцев на основании их происхождения. Мужчине грозит до трех лет заключения.
ForUm

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