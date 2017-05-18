Народный депутат от фракции «Народный фронт» Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде.
Об этом Крутчак написал в Facebook.
«Народный депутат Михаил Гаврилюк сошел с ума. Месяц назад он заявил, что принял решение не давать журналистам комментарии и интервью. Меня это, мягко говоря, удивило. Сегодня в ВР я подошел к нему с целью, чтобы поинтересоваться, не изменил ли он своего решения. Реакция Гаврилюка на видео», - отметил блогер.
В результате Гаврилюк разбил Крутчаку телефон и разорвал рубашку.
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