также в разделеОбщество
ДТП в Турции: Большинство украинцев выписаны из больниц 7
Блокировка российских почтовых сервисов может навредить авиапассажирам 8
По делу Януковича допросят более 150 свидетелей 5
ГПУ объявила подозрение Сталину и Берии по делу о депортации крымских татар 18
На Днепропетровщине маршрутка врезалась в «КрАЗ», пострадали 7 человек 18
Поезд из Ковеля в Хелм запустят в середине июня 13
В Украине заблокировали счета «Яндекса» 97
В Чернигове памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве 40
После массовой драки в поселок под Харьковом ввели спецназ 82
Арбузов хочет вернуться в Украину 50
Порошенко вошел в пятерку самых богатых чиновников 77
Адвокаты Арбузова сообщили о прекращении его розыска Интерполом 37
Суд перенес рассмотрение дела Януковича 27
«Киевстар» заблокировал доступ к запрещенным российским сайтам 99
Суд разъяснит Януковичу формат участия в заседании 27
В Миграционной службе рассказали, когда исчезнут очереди за «биометрикой» 45
УПЦ: «ОПГ» Рада может узаконить захват церковного имущества, но она не сможет у матери-церкви отнять ее детей 81
Задержан еще один участник столкновений в Днипре 27

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде.

Об этом Крутчак написал в Facebook.

«Народный депутат Михаил Гаврилюк сошел с ума. Месяц назад он заявил, что принял решение не давать журналистам комментарии и интервью. Меня это, мягко говоря, удивило. Сегодня в ВР я подошел к нему с целью, чтобы поинтересоваться, не изменил ли он своего решения. Реакция Гаврилюка на видео», - отметил блогер.

В результате Гаврилюк разбил Крутчаку телефон и разорвал рубашку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

189
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года