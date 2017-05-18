Бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов намерен вернуться в Украину, как только дело против него будет закрыто.

Об этом сказал на пресс-конференции его адвокат Сергей Ковалев, сообщает Укринформ.

«Планирует вернуться. Но на сегодняшний день он может свободно передвигаться по всем странам мира, к сожалению, кроме Украины, где розыск его еще не отменен, дело не закрыто. (Когда) будет закрыто дело, он намерен вернуться в Украину», - сказал адвокат.

Ковалев напомнил, что Интерпол восстановил Арбузова в праве на свободное передвижение, поскольку его дело было признано политическим. Однако, по словам адвоката, ГПУ составила его клиенту новое подозрение.

Напомним, ГПУ 5 мая сообщила бывшему первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову о подозрении в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создания телекоммуникационной сети специального назначения /ТССП/ за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн. Производство открыто по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрании ему меры пресечения.