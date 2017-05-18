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Сегодня, 18 мая, в городе Новомосковск Днепропетровской области в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Сучкова поступило в Службу спасения «101» в 7:46.

«На место вызова было направлено дежурное отделение 31-й Государственной пожарно-спасательной части и установило, что в результате столкновения двух автомобилей, маршрутного такси и грузового автомобиля «КрАЗ», водитель маршрутного такси оказался заблокированным в изувеченном автомобиле», – говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, спасатели с помощью гидравлических ножниц освободили водителя и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. С места ДТП в больницу с различными травмами для дальнейшего обследования были направлены водитель и три пассажира. В дальнейшем в медицинское учреждение обратились еще 3 пассажира маршрутного такси для оказания медицинской помощи.
ForUm

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