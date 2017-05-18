«Киевстар» завершил процесс блокировки российских интернет-ресурсов, против которых указом Президента Украины были введены санкции. Об этом заявил президент компании Петр Чернышов.

«Мы выполнили указ Президента. Процесс завершен», - сообщил Чернышов, сообщает ТСН.

Теперь невозможно попасть на запрещенные интернет-ресурсы, как с компьютера, так и с мобильного телефона. Еще со вчера не открываются страницы «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сейчас не работают поиск «Яндекс», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». В браузере появляется сообщение «Невозможно найти сервер».

Как ранее сообщал ForUm, 17 мая телеком операторы АО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и Vodafone Украина начали блокирование российских сайтов.

15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.