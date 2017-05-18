Президент Петр Порошенко готов выступить с законодательной инициативой относительно формата крымскотатарской автономии в Крыму сразу после того, как будут внесены соответствующие предложения Конституционной комиссией.

Об этом он заявил в обращении к украинскому народу в связи с Днем борьбы за права крымскотатарского народа.

«Надеюсь, что наш парламент сделает все возможное в «вопросе определения и законодательного закрепления формата крымскотатарской автономии в Крыму. После внесения предложений Конституционной комиссией я готов выступить с соответствующей законодательной инициативой», - отметил он.

Также Порошенко подчеркнул, что принятое Советом ЕС решение об одобрении законодательного предложения о введении безвизового режима для граждан Украины открывает новые возможности для политики деоккупации Крыма и возвращения его в границы нашего государства.

Напомним, 15 мая Конституционная комиссия на своем заседании приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым.