16 мая сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Виталий Полищук в составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций посетил Страсбург. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей Виталий Полищук проинформировал европарламентариев, что некоторые политические силы в Украине сегодня пытаются ограничить ее деятельность, в частности попыткой принятия пресловутых законов 4128 и 4511: «Принятие подобных законов снова вернет нас к советской действительности, когда деятельность Церкви искусственно ограничивалась и запрещалась».

Делегация Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций прибыла в парламентскую столицу Европы, чтобы ознакомить представителей ключевых общеевропейских учреждений с особенностями межконфессиональных отношений в Украине. Представители конфессий также поделились с европейским сообществом опытом сохранения межрелигиозного мира в Украине.

Если антицерковные законопроекты будут приняты, это очень негативно отразится на имидже Украины в мире. Об этом заявил директор Украинского Института Анализа и Менеджмента Политики Руслан Бортник на пресс-конференции в УНИАН, сообщает News24UA.

«Если мы планируем принимать какие-то законопроекты, которые касаются десятков миллионов людей, которые являются гражданами Украины, то должен до этого состояться открытый диалог относительно этих законопроектов, – подчеркнул Руслан Бортник. – Должны собираться какие-то форумы, совещания.

Если говорить о демократических обществах, то там подобное выносят на консультативные референдумы. А такой диалог в Украине не состоялся».

Эксперт уверен, что данные законопроекты нарушают три ключевые правовые позиции.

«Во-первых, это вмешательство в деятельность религиозных организаций. Это запрещено всеми международными правовыми актами. Это запрещено Конституцией Украины и законодательством, – сказал Бортник. – Во-вторых, это дискриминация одной конфессии.

Снова-таки, это запрещено всеми международными актами, Конституцией и законами Украины.

В-третьих, это нарушение прав граждан, прав верующих. Этот насильственный способ управления Церковью, какой намереваются внедрить с помощью этих законопроектов, и это – грубое нарушение прав на свободу граждан».

Политолог подчеркнул, что верующие, чьи права собираются нарушить, смогут выигрывать иски в Европейском суде и будут иметь полное право на материальную компенсацию из государственного бюджета.

«У меня уже был разговор с одной крупной европейской державой, которая уже заинтересовалась этим вопросом, – сказал Бортник. – И я уверен, что этот вопрос войдет в резолюцию следующего Совета Европы. Там уже осуждалась политика Украины в этом направлении. Все это очень негативно отразится на имидже Украины».

Сегодня Верховная Рада Украины может окончательно потерять и без того сомнительную легитимность и превратится в организованную преступную группу. Об этом заявил экс-первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Что сделали погромщики, захватившие власть, чтобы не сесть в тюрьму? Они приняли закон об амнистии для самих себя.

Что сделали причастные к расстрелу Небесной сотни для того, чтобы их не разоблачили? Они приняли закон, запрещающий расследовать дело о расстреле на Майдане.

Что сделали политические проходимцы для того, чтобы уволить государственных чиновников и на их места назначить своих родственников, друзей, любовников и любовниц? Они приняли закон о люстрации.

Что сделали политические шулеры для того, чтобы назначить прокурором некомпетентного и неадекватного коррупционера? Они приняли закон, позволяющий назначить прокурором человека без юридического образования.

Что сделали коррупционеры, чтобы снять с себя судимости за совершенные коррупционные преступления? Приняли закон о том, что они не коррупционеры, а жертвы политических репрессий.

Что должны сделать воры для того, чтобы безнаказанно отобрать, например, имущество Киево-Печерской Лавры? Они должны будут принять закон, разрешающий захваты церковного имущества.

Внимание! В Раде зарегистрированы законопроекты N4511 и 4128, позволяющие запретить в Украине любую религиозную организацию по абсолютно надуманным мотивам и на этом основании присвоить ее имущество. Как видите, никакой политики – банальное воровство под прикрытием патриотических лозунгов…

Если сегодня ОНИ примут эти законы, то Верховная Рада Украины окончательно потеряет и без того сомнительную легитимность и превратится в организованную преступную группу. Со всеми вытекающими последствиями…» - Заявил Ренат Кузьмин.

«Нельзя посягать на личную свободу и свободу вероисповедания». - Заявил Архимандрит Виктор (Коцаба).

«Церковь не просто запрещали, Ее физически и морально уничтожали. Тысячи взорванных храмов, сотни разрушенных монастырей, десятки тысяч расстрелянных священников и миллионы уничтоженных мирян - таков плачевный «результат» борьбы против Церкви в 30-х годах прошлого столетия. Хочется отметить, что все эти немыслимые и кровавые злодеяния советская власть совершала прикрываясь «благими» намерениями - религия была объявлена «опиумом для народа» и «тормозом прогресса», священники - «черносотенцами» и «контрреволюционным элементом», а простые верующие - «мракобесами» и «религиозными фанатиками».

Власть утверждала, что эпоха народного просвещения, которая пришла вместе с коммунистической идеологией, должна раз и навсегда покончить с «религиозными предрассудками». Правда, при этом почему-то умалчивалось, что оружием, при помощи которого эти самые «предрассудки» будут побеждены, станет не слово, не научные доводы, а винтовка и штык.

Людей убивали просто за то, что они смели ходить в храм, смели называть себя православными и смели исповедовать свою веру в Бога. Но каков итог этой бойни? Где сейчас те, кто с высоких трибун обещал показать по телевизору последнего священника? Их имена покрыты позором, а история всегда будет помнить их как гонителей Церкви, которые чинили террор против собственного народа.

Хочется верить, что у современных «представителей народа» хватит ума, совести и человеческого благоразумия не принимать эти антинародные законы. В нашей стране и так огромное количество нерешенных проблем. Зачем к ним прибавлять еще и религиозные противостояния, которые могут иметь очень и очень плачевные последствия?..» - заявил Архимандрит Виктор (Коцаба).