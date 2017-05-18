Вчера, 17 мая, возле Докучаевска члены незаконных вооруженных формирований бросили вблизи патруля СММ ОБСЕ дымообразующее устройство, сообщает пресс-служба миссии.

«17 мая патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на северо-восточной окраине подконтрольного «ДНР» г. Докучаевск (30 км к юго-западу от Донецка), двигаясь в западном направлении позади зеленого грузовика военного типа (КАМАЗ-4350) с номерными знаками ДК-1823. Члены патруля Миссии увидели шестерых мужчин в форме военного типа, сидевших в задней части грузового отсека», – говорится в сообщении.

В миссии отметили, что в 13:47, когда первый автомобиль патруля СММ находился на расстоянии 50 метров от грузовика, наблюдатели увидели, как один из этих мужчин бросил устройство неустановленного типа (вероятно, дымовую гранату), которое упало примерно в 10 метрах перед первым автомобилем СММ. «Устройство горело, образуя белый дым. Патруль СММ объехал это устройство, впоследствии обогнал грузовик и поехал дальше к ближайшему известному наблюдателям безопасному месту в Докучаевске», – подчеркнули в СММ.

«В 14:20 тот же патруль СММ, возвращаясь на базу, остановился на месте инцидента и увидел рядом с ним следы горения на асфальте и траве, но остатков какого-либо устройства найти не удалось. Патруль миссии благополучно вернулся на свою базу в Донецке. Ни один из автомобилей СММ не был поврежден. СММ уведомила об этом инциденте Совместный центр контроля и координации (СЦКК)», – сказано в сообщении.