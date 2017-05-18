Министерство финансов предлагает изменить систему избрания наблюдательных советов государственных банков и наделить их функциями независимости от влияния основного акционера.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в законодательство Украины был вынесен на рассмотрение правительственного комитета, сообщают «Наші гроші».

В пояснительной записке Минфин указал, что вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития работают над реформированием государственного банковского сектора Украины.

Поэтому решено привести механизм управления госбанками к «лучшим международным стандартам» путем создания изолированной от политических воздействий системы управления.

Такой механизм предлагается реализовать через создание независимых от правительства наблюдательных советов.

В разработанном Минфином законопроекте предлагается, что наблюдательный совет госбанков будет состоять из семи человек. По одному человеку будет предлагать Президент и Кабмин, а пятеро членов набсовета будут независимыми.

Для отбора независимых членов будет создана комиссия – по три человека от Президента и Кабмина.

Самих претендентов на конкурс будет отбирать компания, которая должна иметь минимум десятилетний опыт подбора руководящего состава ведущих мировых банков. Члены наблюдательных советов будут выполнять свои функции на платной основе.

В свою очередь, в экспертном заключении (весь документ) к проекту Минфина указано, что перестройка модели управления госбанками может привести к потере государством контроля над ними, а права государства, как собственника банка, будут меньше, чем у владельца частного финучреждения.

Предложенный Минфином документ предполагает, что председателем наблюдательного совета может быть только независимый представитель, что де-факто приведет к потере контроля государством над своей собственностью. Эксперты приводят пример, что по предложенной Минфином схеме независимые члены наблюдательного совета могут самостоятельно проголосовать за отчуждение акций государственного банка. И этому решению не сможет помешать общее собрание акционеров в лице правительства.

Кроме того, независимые члены совета смогут самостоятельно, без представителей правительства и Президента, принимать решения. Независимые члены совета могут образовывать и возглавлять комитеты по аудиту и по вопросам назначение себе вознаграждения.

Эксперты предостерегают, что претендентов в набсовет госбанка, где 100% акций принадлежит государству, будет отбирать зарубежная компания. А предложенные критерии к претендентам не позволяют большинству украинских специалистов финансового сектора претендовать на эту должность. Поэтому наибольшие шансы будут иметь иностранцы.

Также в экспертной справке указано, что ряд норм проекта Минфина не согласуется с украинским законодательством. Также предлагается разрешить госбанкам существовать в форме частных акционерных обществ, что уменьшает в них (в отличие от ныне существующих публичных обществ) требования корпоративного управления и объема раскрытия информации.

Минэкономразвития при согласовании позиций предлагало оставить норму, что общее собрание оставляют за собой право принимать решения относительно деятельности госбанка, но Минфин отклонил это предложение.