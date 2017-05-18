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Самые богатые люди в мире по версии Bloobmerg потеряли $35 млрд из-за политических скандалов вокруг президента США Дональда Трампа, сообщает агентство.

В частности, Билл Гейтс, занимавший первое место в рейтинге 500 богатейших людей в мире с состоянием в $86,8 млрд, потерял на снижении стоимости акций Microsoft $1 млрд.

Сооснователь Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивалось в $83,61 млрд и который занимал второе место в рейтинге, потерял $1,7 млрд, спустившись на третье место, сообщает УНИАН.

Потери владельца крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex Амансио Ортега составили $335 млн. Он занимал третье место в рейтинге с состоянием в $83,2 млрд.

Самые большие потери понес создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Он занимает пятое место в рейтинге с состоянием в $62,3 млрд, потеряв $2 млрд на падении акций компании.
ForUm

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