Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для первого зампредседателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы, который был отпущен под личное поручительство некоторых народных депутатов.

Таким образом осталось без изменений решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства старшего детектива НАБУ о применении в отношении Переломы меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНИАН.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника Сергея Перелому по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

САП обжаловала это решение суда. Однако Апелляционный суд Киева отказал в изменении меры пресечения.