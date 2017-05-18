Сегодня в Страсбурге состоялось подписание документа, который открывает для украинцев границы с ЕС. Последним политическим решением на пути к безвизовому режиму было голосование Совета ЕС, которое состоялось 11 мая. Публикация закона запланирована на 22 мая, а начало безвизовых поездок – на 11 июня 2017 года.

Сайт »Сегодня» выяснил, что нужно помнить для легкого пересечения границы и расспросил соседей о плюсах свободных путешествий.

Какие документы брать с собой?

Ездить в ЕС без виз смогут только украинцы с заграничным биометрическим паспортом. Биометрический паспорт можно оформить в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС), независимо от того, где вы прописаны. Украинцы в других странах могут обратиться в дипломатические учреждения. «Биометрика» обойдется от 557 до 810 гривен в зависимости от срока оформления. Также оформлением занимается сеть центров »Паспортный сервис». К стандартной сумме прибавится еще 400 грн за услуги предприятия (цена составит от 957 до 1210 грн соответственно).

Сотрудники пограничной службы имеют право поинтересоваться целью поездки, потому возьмите с собой приглашение в свободной форме, если едете в гости к друзьям или родственникам, и обратный билет. Также на паспортном контроле часто проверяют информацию о месте пребывания (например, бронь отеля), финансовых средствах (достаточно иметь с собой банковскую карту или наличные) и медицинской страховке.

Как будет проходить проверка?

В Государственной пограничной службе Украины »Сегодня» рассказали, что биометрический загранпаспорт позволит избежать очередей во время прохождения контроля в аэропорту. Так, во многих международных аэропортах работают «электронные ворота» – автоматические пункты паспортного контроля. Владельцы «биометрики» могут сами пройти контроль – нужно всего лишь поднести документ к автомату, который считает информацию. В аэропорту Борисполь, например, «электронные ворота» открыли в январе прошлого года. Напомним, сначала пассажиры авиалиния получают посадочные талоны, в которых указано место в самолете, а после сдают багаж и предъявляют к осмотру ручную кладь. Паспортный контроль проходит в последнюю очередь.

Украинцам, которые пересекают границу на машине, придется пройти: паспортный контроль (проверка документов, в том числе водительского удостоверения, заполнение таможенной декларации, в которой нужно указать все предметы), осмотр машины (также нужно показать свидетельство о регистрации транспорта) и таможенный досмотр.

В поезде и паспортный и таможенный досмотр проходит одновременно. Правоохранители проверят документы, ознакомятся с заполненной таможенной декларацией и осмотрят багаж.

В Украине работает 51 международный пункт пропуска для автомобильного транспорта, 32 пункта для железнодорожного и 20 – для морского транспорта. На каждом пункте есть пограничники и таможенная служба. Правила на всех пунктах одинаковые. С собой нужно иметь внутренний и загранпаспорт, нельзя перевозить оружие, наркотические средства, товары, которые могут принести вред здоровью, порнографические материалы и т.д.

Как ездят наши соседи?

«Когда Молдова получила право безвизового въезда в страны шенгенской зоны, это казалось чем-то немыслимым: так не может быть, чтоб без длинных очередей к посольству, огромного множества справок и документов, неоднократного посещения консульского отдела… но чудеса случаются», – рассказывает медиаэксперт и журналистка из Молдовы Наталья Скуртул, которая пользуется безвизом с 2014 года.

Наталья подтверждает – хотя все документы, кроме биометрического паспорта, являются рекомендованными, лучше взять их с собой. «Во-первых, необходимо оформлять медицинскую страховку на весь период нахождения в Европе. Хоть страхование и носит рекомендательный характер, но в любом пограничном пункте Вас могут о ней спросить – и это не добавит расположения к Вам стражей границы. Во-вторых, лучше иметь на руках подтверждение о том, что Вы вернетесь в страну проживания в виде обратного билета. Иногда пограничник может спросить: где Вы будете жить во время путешествия. На этот счет лучше иметь заготовленный вариант ответа: «У друзей в таком-то городе (можно назвать и имена друзей)», «В таком-то отеле». Часто спрашивают о цели визита», – говорит журналистка.

При этом Наталья Скуртул отмечает – обычно процедура контроля проходит быстро и беспрепятственно: «Неоднократное посещение Европы убедило меня в том, что нам там рады, принимают гостеприимно и дружелюбно. Путешествуйте на здоровье!».

С ней согласна молдавская журналистка Светлана Татару, которая также является судьей по армрестлингу, потому часто ездит в ЕС. «Сейчас я в Мюнхене – на днях приехала в Германию. В аэропорту даже о страховке не спросили. Просто показала билет, рассказала о цели поездки, когда возвращаюсь – и готово. Но страховку я бы посоветовала сделать. А главный помощник – это опыт. Чаще путешествуйте – если покупать билеты заранее, это совсем не дорого. Зато вы получите новые впечатления, обзаведетесь новыми друзьями и окунетесь в другую культурную среду», – советует Светлана.

«Сегодня»