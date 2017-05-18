Польские истребители F-16 Jastrząb с базы Шяуляй в Литве перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М. Инцидент произошел над водами Балтийского моря, сообщает Центр объединенного командования Военно-воздушных сил (AIRCOM) в Раммштайн в Германии.

Отмечается, что это была первая боевая миссия в рамках нынешней смены натовской миссии Baltic Air Policing, которая началась в мае и заключается в патрулировании воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией. В рамках этой миссии сейчас на базе Шяуляй в Литве дислоцирован Польский военный контингент Orlik 7, сообщает «Польское радио».

Инцидент с участием российского самолета произошел в понедельник, 15 мая. Польские истребители F-16 вылетели с базы, чтобы идентифицировать объект, который появился над международными водами Балтийского моря. Это был разведывательный самолет Ил-20. Часом раньше с эстонской базы в Амории вылетели испанские самолеты F-18, которые идентифицировали российский бомбардировщик Су-24.

По словам майора Марека Квятека из Операционного командования вооруженных сил, на самолете, который перехватили польские пилоты, был выключен транспондер, то есть инструмент, который позволяет идентифицировать машину.

«Впервые наши пилоты выполнили боевую миссию - то есть был принят сигнал. Учитывая активность неидентифицированного самолета, на котором были включены транспондеры, не отвечал на попытки наладить с ним радиосвязь, его также не было в планах полетов, база в Шяуляй, которой руководят поляки, активизировалась. После этого, как самолет был перехвачен, его идентифицировали как Ил-20 М», – отметил он.

Ил-20 летел в Калининград, но после того, как его перехватили польские F-16, машина вернулась на базу.