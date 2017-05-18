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В Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, 18 мая ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, на Киевщине 18 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

«19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°», – сказано в сообщении.
ForUm

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