В Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, 18 мая ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°», – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, на Киевщине 18 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.
«19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°», – сказано в сообщении.
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