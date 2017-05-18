Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что не знала о тех фактах, которые сообщили журналисты в фильме-расследовании «Убийство Павла» об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Она напомнила, что сразу после убийства в 2016 году была создана оперативная группа.

«Но все расследования, и это записано в УПК - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ и Нацполиции», - отметила Деканоидзе, сообщает «Украинская правда».

В то же время она удивилась украинскому расследованию, сравнив его с раскрытием резонансных дел в Грузии.

«Конечно, у нас в Грузии не было нераскрытых терактов - раскрывалось все, были привлечены люди», - отметила экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе заявила, что она как руководитель Нацполиции была ответственна за дело.

«Но я - не следователь, в конце концов не могла сама пересмотреть все терабайты видео», - отметила она.

По ее мнению, раскрытие убийство Шеремета – это дело чести для Украины.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

15 мая Полиция допросила Устименко.