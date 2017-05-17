Первому заместителю мэра Кривого Рога Евгению Удоду объявлено подозрение по делу о хищениях средств в особо крупных размерах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В Кривом Роге идут обыски и другие следственные действия по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах. Также установлено, что члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных лиц горсовета», – отметил он.

По информации генпрокурора, на основании полученных доказательств пока объявлены подозрения первому заместителю городского головы Евгению Удоду, неофициальному владельцу ООО «Биф Стройинвест» Михаленко А.П., начальнику управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета Гнатовскому П.П., начальнику отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета Лысенко И.П. и директору ООО «Биф Стройинвест» Стеблянку А. В. «Часть из этих лиц объявляем в розыск с целью ареста», – сообщил он.

«Призываю жителей, бизнес и чиновников города предоставить показания о пока еще неизвестных фактах незаконной деятельности этих и других членов ОПГ. Кривой Рог должен быть очищен», – подчеркнул Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, в ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о существовании оснований подозревать руководство Кривого Рога в хищении государственных средств.

2 марта 2016 года правоохранители провели обыски в Криворожском городском совете по делу о хищении из бюджета 200 млн грн, к которому может быть причастен мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.