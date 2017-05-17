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Пользователей и провайдеров не будут наказывать, если человек воспользуется инструкцией по обходу блокировки российских сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru.

Об этом во время круглого стола заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, сообщает Громадське.

«Если мы уменьшим аудиторию вдвое - это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не тянуть», - сказал он.

Со своей стороны представитель от Службы безопасности Украины Юлия Лапутина добавила, если «Вконтакте» изменят адрес, то «мы инициируем внесение изменений в указ».

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

Российская соцсеть «ВКонтакте» разослала украинским пользователям инструкции обхода блокировки сайта на территории страны.
ForUm

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