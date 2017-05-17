Президент Петр Порошенко назвал подписание соглашения о безвизовом режиме историческим днем для Украины и ЕС.

Об этом он заявил после церемонии подписания законодательного акта об отмене украинцам визовых требований для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны сегодня в Страсбурге, сообщает Укринформ.

«Это абсолютно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной нации. Абсолютно уверен, что это исторический день для Европейского Союза также», - сказал Порошенко.

«Украина возвращается в европейское семейство. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями», - отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина абсолютно переполнена решительности продолжить реформирование, ведь только для визовой либерализации были реализованы 144 реформы.

Президент Украины поблагодарил европейских политиков и организации за поддержку, масштабную работу, которая была осуществлена для получения Украиной безвизового режима.

«Война не является поводом для того, чтобы медлить с реформами», - отметил Глава государства, сказав, что для Украины это нелегкие времена, но мы идем вперед.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.