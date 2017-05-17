Россия может использовать сервисы «Яндекса», такие как «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор», для планирования более эффективных наступательных действий на территории Украины.

Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров во время «круглого стола» в Киеве на тему «Новые санкции в отношении страны-агрессора: что дальше?»

«Сервисы «Яндекс», например «Яндекс.Пробки», «Навигатор» - это же в режиме онлайн поступает информация о состоянии дорог, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если нужно планировать какое-либо наступление, прорыв, или какие-либо иные действия - то лучше ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами предоставляем», - сказал он, сообщает Укринформ.

Петров отметил, что санкции против российских компаний, которые были введены недавним решением СНБО, следовало принимать еще раньше с целью обеспечения безопасности государства.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.