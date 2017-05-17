Интернет Ассоциация Украины прогнозирует рост тарифов операторов вследствие внедрения механизма блокировки доступа к попавшим под санкции российским сайтам. Об этом журналистам на брифинге рассказал глава правления Интернет Ассоциации Александр Федиенко, сообщает УНИАН.

«Мне вчера задавали вопрос, будут ли уменьшены тарифы операторов из-за того, что российского контента не станет. Но то оборудование, на котором работают операторы, и то, которое они будут должны закупить и установить, оно же не в гривнях стоит, оно стоит довольно много в долларах, и это валютная составляющая, которую операторы должны будут включить в свою сеть, чтобы продолжить существовать», - заявил он.

Поэтому Федиенко считает, что тарифы в итоге вырастут.

Кроме того, в Ассоциации полагают, что ряд мелких и средних операторов, которые не могут позволить себе установку необходимого оборудования либо полностью прекратят работу, либо будут вынуждены закупать трафик у более крупных игроков рынка, что, в свою очередь, увеличит стоимость их услуг.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.