также в разделеОбщество
17 мая. Картина дня 36
Янукович не выйдет завтра на связь с киевским судом 14
В Кабмине объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта 48
Кирилл пожаловался «нормандской четверке» на украинские «антицерковные» законопроекты 26
Страховой стаж для пенсий можно будет докупить 83
Украинцев не будут наказывать за обход блокировки российских соцсетей 56
Ростовский суд готов к видеоконференции по делу Януковича 15
За границей легально работает только 1 процент украинцев 21
Горсовет Днипра прекратил финансирования «ветеранских» организаций 25
Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-карточкам 28
СНБО: РФ может использовать сервисы «Яндекса» для наступления 48
Мобильные операторы начали блокировать санкционные сайты РФ 63
Драка со стрельбой на Харьковщине: задержаны 3 человека 34
Заммэра Кривого Рога объявили подозрение по делу о хищениях 44
Суд отменил залог для днепропетровского «титушки» 22
У Кравчука подтвердили, что ему сделали операцию на сердце 30
Порошенко: Украина отменит запрет российских сайтов после прекращения агрессии 231
Исследование: Украинцы любят «ВКонтакте» больше, чем Facebook 49

Интернет Ассоциация Украины прогнозирует рост тарифов операторов вследствие внедрения механизма блокировки доступа к попавшим под санкции российским сайтам. Об этом журналистам на брифинге рассказал глава правления Интернет Ассоциации Александр Федиенко, сообщает УНИАН.

«Мне вчера задавали вопрос, будут ли уменьшены тарифы операторов из-за того, что российского контента не станет. Но то оборудование, на котором работают операторы, и то, которое они будут должны закупить и установить, оно же не в гривнях стоит, оно стоит довольно много в долларах, и это валютная составляющая, которую операторы должны будут включить в свою сеть, чтобы продолжить существовать», - заявил он.

Поэтому Федиенко считает, что тарифы в итоге вырастут.

Кроме того, в Ассоциации полагают, что ряд мелких и средних операторов, которые не могут позволить себе установку необходимого оборудования либо полностью прекратят работу, либо будут вынуждены закупать трафик у более крупных игроков рынка, что, в свою очередь, увеличит стоимость их услуг.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года