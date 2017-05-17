В Днипре депутаты городского совета проголосовали за прекращение финансирования из городского бюджета «ветеранских» организаций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов

«На сессии горсовета депутаты поддержали мое предложение лишить финансирования псевдоветеранские организации и переставить высвобожденные денежные средства на дополнительную адресную помощь настоящим ветеранам, которых в городе осталось всего 809 человек», – отметил он.

По словам Филатоа, «Оппоблок» за данное решение не голосовал. «Им настоящие ветераны нужны так, как мне нужны их ряженные жулики», – подчеркнул он.

Напомним, мэр Днипра Борис после стычек во время массовых мероприятий 9 мая решил прекратить финансирование из городского бюджета «ветеранских» организаций.