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В Днипре депутаты городского совета проголосовали за прекращение финансирования из городского бюджета «ветеранских» организаций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов 

«На сессии горсовета депутаты поддержали мое предложение лишить финансирования псевдоветеранские организации и переставить высвобожденные денежные средства на дополнительную адресную помощь настоящим ветеранам, которых в городе осталось всего 809 человек», – отметил он.

По словам Филатоа, «Оппоблок» за данное решение не голосовал. «Им настоящие ветераны нужны так, как мне нужны их ряженные жулики», – подчеркнул он.

Напомним, мэр Днипра Борис после стычек во время массовых мероприятий 9 мая решил прекратить финансирование из городского бюджета «ветеранских» организаций.
ForUm

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