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За границей официально трудоустраивается один процент трудовых мигрантов из Украины.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко, сообщает Укринформ.

«У нас есть проблема нелегальной трудовой миграции – только 1 процент украинцев трудоустраивается за рубежом через официальных посредников», - сказал Кравченко.

В связи с этим Госслужба занятости начала проект информирования людей о трудоустройстве за рубежом через Ассоциацию трудовых мигрантов, цель которого – объяснить людям, желающим работать в ЕС, что для защиты своих прав на территории той или иной страны им обязательно надо иметь договор с работодателем и страховку.

Кравченко сообщил, что на рынке труда Украины спрос на работу в Польше, Чехии, Венгрии и других странах-соседях такой высокий, что даже турагентства начали предлагать услуги по трудоустройству за рубежом. Чтобы не быть обманутыми, трудовым мигрантам надо знать и соблюдать требования, которые дают право на работу в каждой конкретной стране. 

Также, по словам зампредседателя Госслужбы, требует урегулирования еще один аспект трудовой миграции украинцев – социальная защита после возвращения в Украину.

«Они не имеют пенсионных накоплений, других социальных гарантий. Нам бы хотелось также поднять и урегулировать этот вопрос, поскольку миграция всегда была, есть и будет, этот процесс постоянный, и он будет продолжаться», - подчеркнул Кравченко.

Он также проинформировал, что Госслужба занятости начала еще один проект – создание Центров развития предпринимательства, чтобы помочь людям, которые заработали за рубежом деньги, эффективно инвестировать их в Украине.

«На Западной Украине они строят большие дома по 500-600 кв. метров, потому что не знают, куда инвестировать. Если взять опыт Польши, то там люди инвестировали в инфраструктуру, развитие малого и среднего предпринимательства. На Западной Украине также можно развивать сервис и инфраструктуру, чтобы к нам приезжали туристы», - считает Кравченко.

 
ForUm

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