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В случае принятия пенсионной реформы, условия выхода на пенсию для шахтеров улучшатся.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«С 2019 года для шахтеров мы вводим фактически как второй уровень накопительной системы (пенсионной. - Ред.)», - сказал Гройсман.

По его словам, молодым шахтерам до 35 лет будет открыт персональный счет в Пенсионном фонде, куда будут начислять его пенсионные взносы и потом с этого пенсионного счета он будет получать «пенсии непосредственно на свою жизнь».

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.
ForUm

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