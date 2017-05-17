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Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» являются более популярными среди украинских пользователей, чем Facebook и Twitter.

Об этом свидетельствует данные исследований, подборку которых опубликовал в Facebook факультет социологии КНУ имени Тараса Шевченко.

«Ежеквартальные исследования онлайнового поведения от Интернет Ассоциации Украины показывают, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» являются более популярными социальными сетями чем Facebook и Twitter среди украинских интернет-пользователей», - говорится в сообщении.

Исследования 2016 свидетельствуют, что уровень образования пользователей «ВКонтакте» и Twitter не отличается.

Согласно исследованиям КМИС, 7,5% людей доверяют соцсетям, а 40,4% опрошенных граждан Украины доверяют общенациональным телеканалам.

В то же время в России «ВКонтакте» играет большую роль в координации протестных движений.
ForUm

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