Санкции Украины против ряда российских компаний были неожиданным, чтобы не дать им возможности мимикрировать и избежать санкций, либо уменьшить их влияние.

Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров.

«Конечно, возможно есть определенные коммуникативные недоработки государства, с одной стороны. С другой стороны - если бы информация о готовящихся санкциях была официально озвучена государственными органами, то было бы больше времени подготовиться и мимикрировать для тех компаний, против которых готовились санкции», - сказал он, сообщает Укринформ.

Представитель СНБО подчеркнул, что при введении санкций все-таки должен быть элемент неожиданности для того, «чтобы не вывести активы, не внести изменения в хозяйственную деятельность».

«Если бы мы сказали заранее о санкциях, то это бы позволило избежать их тем, против кого они вводятся», - заявил Петров.

В то же время, он подчеркнул то, что ряд российских компаний, против которых вводились санкции, предполагали такое развитие событий. В частности, это касается компании 1С, которая проводила «активную агрессивную рекламу» на улицах Киева, позиционируя себя как украинская компания, добавил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.